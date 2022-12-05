Україна здійснила свій найзухвалішу атаку на території Росії за весь період дев’ятимісячної війни, націлившись на дві військові бази за сотні кілометрів усередині країни з допомогою безпілотних літальних апаратів.

Про це інформує The New York Times.

Безпілотники були запущені з території України, і принаймні один з ударів був завданий за допомогою спецпризначенців поблизу бази, які допомогли навести дрон на ціль.

Удари засвідчили про нову готовність Києва перевести бій на бази в серці Росії, підвищивши ставки у війні, і вперше продемонстрували здатність України атакувати на таких великих відстанях. Незабаром після атак на бази Росія направила шквал ракет на українські міста.

Російське агентство новин РІА повідомило, що на авіабазі в Рязані загинули троє осіб, за 185 км на південний схід від Москви.

Іншою враженою базою був Енгельс поблизу міста Саратов, приблизно за 730 км на південний схід від Москви. Це одна з двох баз стратегічних бомбардувальників, де розміщено російський авіаційний ядерний потенціал, інша знаходиться в Амурській області на російському Далекому Сході.

Росія має від 60 до 70 стратегічних бомбардувальників двох типів: Ту-95МС Ведмідь і Ту-160 Блекджек. Обидва здатні переносити ядерні бомби та крилаті ракети з ядерним озброєнням.

Саратов знаходиться щонайменше за 600 км від найближчої підконтрольної Україні території. Російські коментатори зазначали в соцмережах, що якщо Україна змогла вдарити так далеко всередині Росії, вона також може вдарити по Москві.

Народний депутат восьмого скликання Сергій Висоцький написав у Facebook, що для ураження Росія проводила концентрацію ракетоносіїв дальньої авіації на декількох летовищах, в тому числі Енгельсі та Дягілево, що під Рязанню:

“Сумарний залп ракет, в разі застосування усіх носіїв + Чорне Море навіть консервативно оцінювався у 100-120 одиниць”.

Сергій Висоцький наголосив, що атаки дронами були здійснені з повним розумінням стратегії рефлексивного управління та поставили ворога в ситуацію оперативної невизначеності:

“Ворог зіштовхнувся з невідомою до цього часу загрозою в критичний для нього часовий проміжок концентрації літаків, без забезпечення відповідних засобів ППО та неземного захисту дефіцитних ракетоносіїв!.. Отже, ракетний удар був нанесений «з коліс» тими силами та засобами, які були готові до цього”.

Також РФ усвідомила, що Україна здатна атакувати тилові літовища стратегічної авіації навіть вглибині території. Висоцький наголосив, що ці атаки з точки зору військової стратегії є беззаперечною перемогою:

“Підірвати віру ворога у власну могутність, заставити метушитися та робити помилки — це і є верх воєнного мистецтва!”.