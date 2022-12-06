РФ розгорнула протиракетний комплекс на Курилах поблизу Японії

Про це повідомляє CNN.
Японія висуває претензії на контрольовані РФ південні Курильські острови, які Токіо називає Північними територіями, територіальний конфлікт, який датується кінцем Другої світової війни, коли радянські війська відібрали їх у Японії.
Російські системи Bastion, які мають ракети з дальністю польоту до 500 км, розгорнули на острові Парамушир. Берегові військовослужбовці Тихоокеанського флоту нестимуть цілодобову вахту з контролю за прилеглою акваторією і протоковими зонами, заявили в РФ.
Своєю чергою, головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції 6 грудня, що уряд уважно стежатиме за російською військовою активністю, додавши, що вона посилюється на Далекому Сході разом із вторгненням Москви в Україну.
Вашингтонський аналітичний центр Center for Strategic and International Studies заявив у вересневій доповіді, що, затьмарена вторгненням в Україну, мілітаризація Москвою Курильських островів “здебільшого пройшла поза увагою”.
“Кроки Росії щодо посилення своєї присутності свідчать про те, що острови продовжуватимуть відігравати згубну роль у майбутньому російсько-японських відносин і що Японія та Сполучені Штати повинні поглибити консультації щодо діяльності Росії в регіоні”, — йдеться в опублікованому звіті.
Японія приєдналася до своїх західних союзників у застосуванні економічних санкцій проти РФ. У відповідь РФ вийшла з переговорів про мирний договір з Японією та заморозила спільні економічні проекти, пов’язані зі спірними Курильськими островами.
Уряд Японії був змушений змінити свою політику щодо РФ після вторгнення російських військ в Україну. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, зокрема питання належності територій між Японією та РФ, зайшли в застій, а прогрес економічного співробітництва є невизначеним. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що південна частина Курильських островів є споконвічно японською територією.
У жовтні Верховна Рада України заявила, що визнає Курильські острови територією Японії, окупованою Росією. За ухвалення постанови проголосувало 287 нардепів.
Довідка. Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової та досі утримує під своїм контролем.
- Раніше прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда повідомив, що Токіо приєднається до санкцій Сполучених Штатів Америки, Євросоюзу, Канади та Великої Британії. Йдеться про запровадження персональних санкцій проти президента РФ Володимира Путіна та блокування доступу деяких російських банків до платіжної системи SWIFT.
- Також Японія погодила виділення Україні 100 мільйонів доларів. Кошти направлені на підтримку нашої країни та для протидії російській агресії.
- Через масштабні знеструмлення в Україні, які виникли внаслідок російських ракетних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, японський уряд вирішив передати Києву генератори та ліхтарі на сонячних батареях.
- Україна та Японія підписали угоду про надання уряду України гранту непроєктного типу на закупівлю критично важливого обладнання для лікарень. Відтак на рахунок Міністерства охорони здоров’я України вже перераховано понад 2 мільйони доларів (300 мільйонів японських єн), котрі найближчим часом будуть спрямовані на закупівлю необхідного обладнання та матеріалів.