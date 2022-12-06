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РФ розгорнула протиракетний комплекс на Курилах поблизу Японії

Міністерство оборони РФ заявило 5 грудня, що розгорнуло мобільні ракетні системи берегової оборони на північному Курильському острові, що є частиною стратегічно розташованого ланцюга островів, котрі простягаються між Японією та російським півостровом Камчатка.

Вівторок, 6 грудня 2022, 16:59
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Про це повідомляє CNN.

Японія висуває претензії на контрольовані РФ південні Курильські острови, які Токіо називає Північними територіями, територіальний конфлікт, який датується кінцем Другої світової війни, коли радянські війська відібрали їх у Японії.

Російські системи Bastion, які мають ракети з дальністю польоту до 500 км, розгорнули на острові Парамушир. Берегові військовослужбовці Тихоокеанського флоту нестимуть цілодобову вахту з контролю за прилеглою акваторією і протоковими зонами, заявили в РФ.

Своєю чергою, головний секретар кабінету міністрів Японії Хірокадзу Мацуно заявив на пресконференції 6 грудня, що уряд уважно стежатиме за російською військовою активністю, додавши, що вона посилюється на Далекому Сході разом із вторгненням Москви в Україну.

Вашингтонський аналітичний центр Center for Strategic and International Studies заявив у вересневій доповіді, що, затьмарена вторгненням в Україну, мілітаризація Москвою Курильських островів “здебільшого пройшла поза увагою”.

“Кроки Росії щодо посилення своєї присутності свідчать про те, що острови продовжуватимуть відігравати згубну роль у майбутньому російсько-японських відносин і що Японія та Сполучені Штати повинні поглибити консультації щодо діяльності Росії в регіоні”, — йдеться в опублікованому звіті.

Японія приєдналася до своїх західних союзників у застосуванні економічних санкцій проти РФ. У відповідь РФ вийшла з переговорів про мирний договір з Японією та заморозила спільні економічні проекти, пов’язані зі спірними Курильськими островами.

Уряд Японії був змушений змінити свою політику щодо РФ після вторгнення російських військ в Україну. Це пов’язано з тим, що переговори щодо мирного договору, зокрема питання належності територій між Японією та РФ, зайшли в застій, а прогрес економічного співробітництва є невизначеним. Прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що південна частина Курильських островів є споконвічно японською територією.

У жовтні Верховна Рада України заявила, що визнає Курильські острови територією Японії, окупованою Росією. За ухвалення постанови проголосувало 287 нардепів.

Довідка. Для Японії вказані острови – Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. РФ окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової та досі утримує під своїм контролем.

Теги: Курильські острови, терористи рф, Японія, конфликт, РФ

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