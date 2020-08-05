Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

У листопаді 2019 року стало відомо, що корпорація Google досягла угоди про придбання компанії Fitbit Inc., що спеціалізується на виробництві переносної електроніки, зокрема фітнес-браслетів. Загальна сума угоди становить $2,1 млрд ($7,35 за акцію). Угода, як очікується, буде закрита у 2020 році.

Представники Fitbit запевняли, що дані про здоров’я і спортивні досягнення користувачів не будуть використані Google в рекламних цілях. Це ж підтверджували та в корпорації Google.

Згідно з узятими Google зобов’язаннями, компанія мала зробити окрему базу для даних з фітнес-браслетів і обмежити їх використання у рекламних цілях. Проте Комісія вважає, що цього недостатньо для того, щоб усунути ризики.

У вівторок, 4 серпня, Європейська комісія повідомила, що почала поглиблене розслідування угоди. Попереднє розслідування виявило, що Google домінує в постачанні рекламних послуг в країнах Європейського економічного простору (за винятком Португалії) та займає сильну позицію на ринку послуг з показу реклами в Інтернеті в Австрії, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Данії, Франції, Німеччині, Греції, Угорщині, Ірландії, Італії, Нідерландах, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччині, Словенії, Іспанії, Швеції та Великій Британії.

На думку антимонопольного органу, угода може зміцнити позиції компанії, створити бар’єри для конкурентів Google та завдати шкоди рекламодавцям, які зіткнуться завищеними цінами та матимуть менше вибору.

“Комісія стурбована тим, що це ще більше зміцнить позиції Google на ринках онлайн-реклами за рахунок збільшення вже величезного обсягу даних, які Google може використовувати для персоналізації реклами, яку вона відображає”, — зазначили у ЄК.

Комісія має завершити розслідування та прийняти рішення до 9 грудня 2020 року.