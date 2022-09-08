Угорщина відмовилася від раніше висунутої вимоги скасувати санкції, накладені Європейським Союзом на трьох російських олігархів — поштовх, який загрожував зірвати процес посилення санкцій.

Про це повідомляє Politico.

Як пояснили співрозмовники видання з дипломатичних кіл, йдеться про співзасновника “Альфа-Банку” Петра Авена, засновника USM Holdings Алішера Усманова та голову ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашнікова. Початкова вимога Угорщини вивести цих бізнесменів з-під санкцій “розлютила” інші країни ЄС.

Євросоюз має періодично переглядати обмежувальні заходи, введені проти окремих осіб у відповідь на військове вторгнення РФ до України.

В Раді ЄС досягли згоди з угорцями уникнути блокування процесу продовження санкцій, відклавши обговорення трьох імен до наступного перегляду списку.

Тепер Рада зробить наступні технічні кроки, щоб забезпечити продовження санкційного списку до середини вересня.

Раніше Угорщина погрожувала заблокувати продовження санкцій Євросоюзу проти російських олігархів, якщо зі списку не приберуть Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.