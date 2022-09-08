Про це повідомляє Politico.
Як пояснили співрозмовники видання з дипломатичних кіл, йдеться про співзасновника “Альфа-Банку” Петра Авена, засновника USM Holdings Алішера Усманова та голову ради директорів Магнітогорського металургійного комбінату Віктора Рашнікова. Початкова вимога Угорщини вивести цих бізнесменів з-під санкцій “розлютила” інші країни ЄС.
Євросоюз має періодично переглядати обмежувальні заходи, введені проти окремих осіб у відповідь на військове вторгнення РФ до України.
В Раді ЄС досягли згоди з угорцями уникнути блокування процесу продовження санкцій, відклавши обговорення трьох імен до наступного перегляду списку.
Тепер Рада зробить наступні технічні кроки, щоб забезпечити продовження санкційного списку до середини вересня.
Раніше Угорщина погрожувала заблокувати продовження санкцій Євросоюзу проти російських олігархів, якщо зі списку не приберуть Алішера Усманова, Петра Авена та Віктора Рашнікова.
- Міністри енергетики країн Європейського Союзу домовилися про добровільне скорочення споживання газу найближчої зими. Проти виявилася лише Угорщина.
- З 1 вересня російський “Газпром” постачатиме в Угорщину через Сербію на 5,8 млн кубометрів газу більше узгодженого обсягу у довгостроковому контракті. Раніше у країні не підтримали ідею енергетичних санкцій.
- Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що їхня країна — проти візових обмежень для російських громадян. В Угорщині не підтримують також ідею енергетичних санкцій.