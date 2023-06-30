Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти планів Європейської комісії щодо виділення Україні додаткової фінансової допомоги для боротьби з окупантами.

Джерело: інтерв’ю Орбана для Кossuth Rádio

За словами глави угорського уряду, його країна не хоче вносити свою частину у фінансування збільшених витрат ЄС на обслуговування боргу.

“Зрозуміло одне: ми, угорці, не дамо більше грошей Україні, поки вони не скажуть, куди поділися попередні кошти на суму приблизно €70 млрд. Хто перевіряє, чи йде воно на те, на що ми їм даємо? Ми вважаємо абсолютно безглуздим й абсурдним виділяти більше грошей”, – сказав Орбан.

Як відомо, напередодні, 29 червня, на саміті у Брюсселі лідери Євросоюзу ухвалили резолюцію про довгострокову військову та фінансову підтримку України.

Водночас, на думку Орбана, “практично немає шансів”, що країни–члени ЄС схвалять ці фінансові плани й почнеться “довга боротьба”.

Він знову наголосив на тому, що нібито допомога ЄС у боротьбі з РФ не досягає своєї мети.

“Півтора року пройшло, результат нульовий, навіть негативний. Ми не перемогли Росію, російське політичне керівництво на місці, російська економіка завдяки цьому почувається дуже добре – для порівняння, ми потерпаємо через високу інфляцію, ми більше не маємо грошей, щоб підтримувати українців”, – додав він.