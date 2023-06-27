Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у новому інтерв'ю знову висловився щодо російсько-української війни, підтримавши агресора. За його словами, президент РФ Володимир Путін не є воєнним злочинцем, а Україні більше не можна вважати суверенною державою.

Джерело: інтерв’ю Орбана німецькому виданню Bild

Орбан, відповідаючи на питання про нещодавній заколот у Росії відповів, що якщо хтось думає, що Росія може програти – значить він “не розуміє російський народ та російські силові відомства”. Він додав, що РФ “працює та функціонує” не так, як країни Європи.

Журналіст нагадав Орбану, що у 1989 році він виступив з заявою у Будапешті, у якій закликав вивести радянські війська з Угорщини. У цьому контексті він запитав, чому через десятки років Орбан став підтримувати Путіна.

На це угорський прем’єр заявив, що це “провокаційне питання” і їх історичний досвід свідчить про те. що Угорщина не є проросійською державою.

“Я борюсь за Угорщину. Мені плювати на Путіна. Мені плювати на Росію. Я турбуюсь про Угорщину. Я займаюсь тим, що добре для угорців. Однозначно те, що зараз відбувається між Росією та Україною погано для угорців. Це небезпечно для угорців. Ми втратили життя, там живуть угорські меншини. Небезпека війни поруч з нами. Не те, що ви, знаєте, ви ж німці, у вас Польща та Угорщина між Росією та української війною”, – сказав Орбан.

На запитання про те, чому він не вірить, що Україна відвоює свої території, Орбан заявив, що “не виступає проти українців”, проте “реальність така, що такий тип співпраці між Україною та Заходом провалився”.

За його словами те, думка про те, що підтримка Заходу допоможе Україні виграти війну – помилкова. Він пояснив це тим, що начебто в України “солдати закінчаться раніше, аніж у Росії”.

Тому, додав Орбан, перемир’я між Україною та РФ потрібно якнайшвидше.

Він додав, що знає про позицію України, яка наполягає на звільненні всіх окупованих територій, однак вважає, що все залежатиме від США.

“Те, що дійсно важливо, так це те, що американці хочуть робити. Україна перестала бути суверенною державою. У вас немає грошей. У вас немає озброєння. Вони можуть воювати лише тому, що ми підтримуємо їх на Заході. Тому, якщо американці вирішать, що хочуть миру, то так і буде”, – наголосив глава угорського уряду.

Також на думку Орбана, якби Путін захопив всю Україну, на цьому війна б закінчилась, а воювати з іншими країнами – такими як Польща, Естонія чи Литва – він би не наважився, оскільки ці країни є членами НАТО. А Росія – слабша за НАТО.

“НАТО набагато сильніше за Росію. Навіщо комусь, більш слабкому, нападати на НАТО?”, – сказав він.

На запитання про те, чи вважає він Путіна воєнним злочинцем, угорський прем’єр відповів, що ні.

“Ні. Не для мене. Тому що ми на війні. Про воєнні злочини можна говорити після війни. Якщо ви хочете перемир’я, а потім перемовин, ми повинні переконати тих, хто є частиною конфлікту, сісти за стіл переговорів. Запросити їх за стіл і сказати: “Підійди сюди, я тебе арештую” – не найкраща ідея. Тому ми можемо обговорити всі ці юридичні та кримінальні прошарки як частину миру. Тому зараз не сумісно говорити про це”, – сказав він.