Угорщина попросила Євросоюз продовжити обмеження на імпорт українських зернових і олійних культур до кінця року. Рішення закликали поширити на п'ять східноєвропейських країн.

Джерело: Reuters.

Уряд Угорщини звернувся до Брюсселя з проханням надати фінансову підтримку місцевим фермерам. Будапешт зазначив, що скерував би кошти для полегшення транспортування запасів зерна, які застрягли у внутрішніх сховищах до збору цьогорічного врожаю.

Державний секретар міністерства сільського господарства Жолт Фельдман сказав, що його країна зацікавлена у тому, щоб “безпечно завершити збір врожаю в Угорщині, а угорські фермери могли продавати свою продукцію”.

Нагадаємо що Європейська комісія з 2 травня обмежила вільний обіг чотирьох українських аграрних товарів: пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшника. Обмеження застосували на території Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Раніше ЄС дозволяв весь український імпорт, аби допомогти українській економіці на тлі повномасштабного вторгнення Росії. П’ять вищезгаданих країн були транзитними маршрутами для українського зерна, яке не могло експортуватися через чорноморські порти через війну.

Нині Єврокомісія зазначила, що може продовжити обмеження на імпорт зерна після 5 червня, якщо виняткові умови триватимуть.