У РФ знову погрожують «зривом» зернової угоди

29 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що "Чорноморська зернова угода" більше не діятиме, якщо не буде виконано домовленості ООН з Москвою щодо подолання перешкод для російського експорту зерна та добрив.

Джерело: SkyNews

Угода, укладена в липні 2022 року, зокрема передбачає, що ООН протягом трьох років допомагатиме Росії долати перешкоди для російського експорту зерна та добрив.

Водночас Лавров заявив, що угода не виконується “зовсім”.

Виступаючи під час візиту до Найробі, російський міністр поскаржився на “невиконання домовленостей” та заявив, що у разі, “якщо все залишиться, як є, то потрібно буде виходити з того, що угода більше не діє”.

Цього місяця Москва неохоче погодилася продовжити “чорноморську зернову угоду” ще на два місяці, до 17 липня, наголосивши, що для просування її власних інтересів потрібно досягти більшого прогресу.

У Москві спочатку були проти продовження угоди щодо експорту українського зерна, якщо не будуть виконані вимоги, що стосуються експорту російської сільськогосподарської продукції. Попри те, що санкції не стосуються експорту продуктів харчування і добрив з РФ, Москва заявляє, що обмеження на платежі, логістику і страхування стали перешкодою для постачань.

Раніше українська сторона закликала Туреччину й ООН вплинути на Росію. В іншому випадку доведеться визнати, що зернова ініціатива не працює на визначених умовах.

Зауважимо, на початку травня заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань, координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс закликав Росію та Україну “погодити продовження чорноморської зернової угоди” після того, як минулого тижня переговори зайшли в глухий кут.