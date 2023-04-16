Про це повідомило DW.

Міністр сільського господарства Іштван Надь заявив, що уряд країни прихильний до відстоювання інтересів угорської фермерської спільноти. За його словами, через відсутність значущих заходів ЄС Будапешт забороняє імпорт зерна та олійних культур, а також низки інших сільськогосподарських продуктів з України.

Надь зазначив, що в Україні дозволено використовувати заборонені в ЄС методи, які дозволяють уникати зайвих витрат і експортувати на європейський ринок велику кількість м’яса птиці, яєць і меду разом із зерновими та олійними культурами. У результаті європейські фермери не мають можливості продавати власну продукцію.

Заборона триватиме щонайменше до 30 червня 2023 року.

“Будапешт очікує, що до цього терміну ЄС перегляне тимчасове скасування мит на українські товари і забезпечить справедливі ринкові умови для європейського сільського господарства”, – йдеться у повідомленні.