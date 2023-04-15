У Польщі ухвалили рішення про заборону імпорту українського зерна та іншої сільськогосподарської продукції до 30 червня.

Таке розпорядження оприлюднив міністр розвитку та технологій Польщі Вальдемар Буда у Twitter.

За його словами, згідно з директивним рішенням Ради міністрів, він щойно підписав розпорядження про заборону імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Йдеться про зернові, молоко, яйця та м’ясо птиці.

Лідер керівної партії “Право і справедливість” Ярослав Качинський заявив, що Польща “є і залишається другом та союзником України без найменших змін”, але “можлива криза в польському селі вплине на становище всіх поляків”.

Також Качинський додав, що в Польщі проведуть загальний закуп імпортованого з України зерна, що лежить у польських силосах та на складах.

Нагадаємо, що фермери із сусідніх з Україною держав влаштували акцію протесту щодо завезення українського зерна, яке знижує ціни на їхню продукцію.

Як повідомляли #Букви, щонайменше до липня з України до Польщі зупинили імпорт зерна. Так, Варшава намагається запобігти кризі серед польських виробників.

За словами заступника міністра сільського господарства Польщі Януша Ковальські, керівництво Європейського Союзу нічого не зробило для допомоги польським фермерам.