Про це сповіщає CNN.

За допомогою тракторів протестувальники перекрили рух транспорту через прикордонні пункти на кордоні між Румунією та Болгарією. У такий спосіб фермери намагаються перешкодити українським вантажівкам із зерном.

Зазначено, що 7 квітня фермери зібралися перед представництвом Єврокомісії в Бухаресті – столиці Румунії – з постерами і хлібом в руках.

Наголошено, що протести і блокування транспорту мають на меті домогтися грошової компенсацій збитків від Єврокомісії. Це пов’язано з тим, що імпорт українського зерна, яке є дешевше, ніж європейське, знизив внутрішні ціни та вдарив по продажах місцевих виробників.

Як повідомляли #Букви, щонайменше до липня з України до Польщі зупинили імпорт зерна. Це пов’язано з тим, що Варшава намагається запобігти кризі серед польських виробників. За словами заступника міністра сільського господарства Польщі Януша Ковальські, керівництво Європейського Союзу нічого не зробило для допомоги польським фермерам.