Стадіон у Мюнхені хотіли підсвітити кольорами ЛГБТ-прапора на знак протесту проти гомофобії в Угорщині, однак УЄФА заборонила це робити в день матчу між збірними Угорщини та Німеччини.

Про це повідомляється на сайті УЄФА.

Угорський парламент прийняв гомофобний закон

У вівторок, 15 червня, законодавці Угорщини схвалили закон, що забороняє ділитися з неповнолітніми будь-яким контентом, що зображує гомосексуальність або зміну статі. Як пише агентство Associated Press, прихильники закону вважають, що він допоможе боротися з педофілією. Утім, правозахисники засудили його дискримінаційність щодо представників ЛГБТ-спільноти.

Закон розробила консервативна керівна партія прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана “Фідес”. Ухвалили закон 157 голосами проти 1. Загальна чисельність депутатів — 199 осіб, більшість, 116 мандатів, має “Фідес”. На підтримку закону крім партії Орбана виступили також представники правої політсили “Йоббік”.

Всі решта опозиційних партій на знак протесту бойкотували голосування. Правозахисні групи рішуче засудили цей крок, заявивши, що пов’язувати ЛГБТ-спільноту з педофілами неправильно. Вони також стверджували, що закон може використовуватися для стигматизації та переслідування осіб через їхню сексуальну орієнтацію та гендерну ідентичність.

Проти цього закону виступили мер Будапешту Гергей Карачонь, уповноважений з прав людини в Раді Європи Дунья Міятович, заступник міністра закордонних справ Німеччини Майкл Рот та багато інших політичних діячів.

Мюнхен хотів підтримати угорську ЛГБТ-спільноту, але УЄФА не дозволила

У середу, 23 червня, на стадіоні “Альянц Арена” Мюнхені відбудеться поєдинок 3-го туру “Євро-2020” між збірними Німеччини та Угорщини. Влада Мюнхена хотіла виступити на підтримку ЛГБТ-спільноти Угорщини та підсвітити стадіон кольорами веселки напередодні матчу. Однак кольори, які можуть використовуватися в оформленні арен під час чемпіонату, регламентує УЄФА.

Організація не дозволила використати кольори веселки. У заяві із роз’ясненнями щодо цього рішення УЄФА акцентує, що розуміє мотиви такого вчинку і підтримує боротьбу з дискримінацією, але має залишатися політично нейтральною організацією.

“Расизм, гомофобія, сексизм і всі форми дискримінації є плямою на нашому суспільстві і являють собою одну з найбільших проблем, з якими сьогодні стикається гра. Дискримінаційне поведінка зіпсувала як самі матчі, так і онлайн-дискурс про улюбленому нами виді спорту за межами стадіонів. Однак УЄФА відповідно до свого статуту є політично і релігійно нейтральною організацією. З огляду на політичний контекст цього конкретного запиту — повідомлення, спрямованого на рішення, прийняте угорським національним парламентом — УЄФА має відхилити цей запит”, — йдеться в заяві.

УЄФА запропонував місту висвітлити стадіон кольорами веселки 28 червня або 3-9 липня.