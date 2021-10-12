Сьогодні у Львові на "Арені Львів" відбудеться поєдинок відбору ЧС-2022 у групі D, в якому збірна України прийматиме команду Боснії й Герцеговини.

Про це повідомляють #Букви.

Коли: субота, 12 жовтня, о 21:45 за Києвом.

Де: Львів, стадіон “Арена Львів”

Арбітр: Фелікс Цвайер (Німеччина)

Де дивитися трансляцію: телеканали “Футбол 1” та “Україна”.

Зазначимо, що відбірковий матч вболівальники зможуть відвідати лише за наявності паспорту вакцинації, або ж тесту на COVID-19.

Заявка збірної України на матч проти Боснії й Герцеговини

Воротарі: Андрій П’ятов (Шахтар), Георгій Бущан (Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Андрій Ярмоленко (Вест Хем), Олександр Зубков (Ференцварош), Ігор Харатін (Легія).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка), Артем Довбик (СК Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Збірна України ще не зустрічалася з Боснією і Герцеговиною. Два наступні матчі проти сьогоднішніх супротивників вирішать долю української команди у відборі до ЧС-2022.

Нараз Україна займає друге місце в групі, а Боснія йде третьою з двома очками відставання і грою в запасі.

Прогнози букмекерів

Букмекери вважають українців фаворитами протистояння. Зокрема, Parimatch приймає ставки на перемогу української збірної з коефіцієнтом 1,75, на нічийний результат – 3,75, а на перемогу балканців – 5,10.