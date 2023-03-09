Про це повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.
Рішення оголосили на засіданні комітету Європейського парламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики. За її словами, в ЄС працюють над ринковими реформами у контексті процесу вступу України до блоку.
“І я продовжую співпрацювати з МАГАТЕ, щоб наполягати на тому, що окупація Запорізької атомної електростанції є злочином і небезпекою для всіх, і потрібно докласти всіх зусиль для створення безпекової зони”, – сказала вона.
“Постачання газу використовувалися як важіль для шантажу та розколу держав-членів, щоб послабити рішучість протистояти несправедливій і незаконній війні. Такі дії чітко показали, що ЄС повинен покласти край нашій величезній залежності від Росії, яка вибудовувалася десятиліттями. І це саме те, що ми збираємося зробити з порядком денним плану REPowerEU”, – додала єврокомісарка.
Довідка. REPowerEU – пропозиція Єврокомісії припинити залежність від російського викопного палива до 2030 року у відповідь на російське вторгнення в Україну у 2022 році.
- Країни Євросоюзу попередньо домовились прискорити закупівлю боєприпасів і постачання артилерійських снарядів Україні. Країни-члени мають вирішити, як реалізувати план.
- В Європейському Союзі погодили надати 2 мільярди євро з фонду, з якого фінансуються військові постачання Україні. Рішення погодили європейські посли.