Разом з країнами-членами Євросоюзу Україна візьме участь у платформі зі спільної закупівлі газу. Це може допомогти отримати 2 мільярди кубометрів додаткового газу.

Про це повідомила єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Рішення оголосили на засіданні комітету Європейського парламенту з питань промисловості, досліджень та енергетики. За її словами, в ЄС працюють над ринковими реформами у контексті процесу вступу України до блоку.

“І я продовжую співпрацювати з МАГАТЕ, щоб наполягати на тому, що окупація Запорізької атомної електростанції є злочином і небезпекою для всіх, і потрібно докласти всіх зусиль для створення безпекової зони”, – сказала вона.

Вона нагадала, що російському вторгненню в Україну передували маніпуляції з боку Кремля європейськими газовими ринками з метою дестабілізації ЄС та створення невизначеності.