Станом на 20:00 26 лютого сили оборони України дають гідну відсіч агресору у всіх операційних районах.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

На Поліському напрямку українські захисники зупинили наступ ворога на рубежі Бородянка, Буча, Вишгород. Підрозділи противника частково втратили боєздатність.

На Сіверщині окупанти завершили перегрупування та продовжили наступ з метою блокування Києва. Підрозділи ЗС України стримують загарбника.

В Чернігівській області захисники підірвали ешелон, що транспортував 56 цистерн з дизпаливом.

У Слобожанському операційному районі противник продовжує спроби захоплення населених пунктів, просуваючись із Бєлгорода до Старобільська.

У Волинському операційному районі ворог проводить демонстраційні дії.

На адміністративні кордони Донецької та Луганських областей ворог вийти не зміг завдяки ЗСУ.

На Південному напрямку противнику вдалося вийти на рубежі Скадовська та Голої Пристані. Українські військові не дали закріпитися на лівому березі Дніпра.

В акваторії Чорного моря зенітним ракетним підрозділом Повітряних Сил ЗС України знищений російський винищувач Су-30 СМ.

Російські окупанти використовують об’єкти цивільної інфраструктури для прикриття своїх дій. Цим вони порушують Женевські конвенції та правила ведення війни.

У відомстві відзначають, що бойовий дух українських воїнів високий, натомість противник деморалізований.

Противник несе значні втрати. Так, орієнтовні втрати особового складу — понад 3000 осіб, танків — близько 100, ББМ — близько 540, гармат – 15, ЗРК “Бук” – 1, літаків – 16, вертольотів – 18. Окупанти масово залишають техніку та вдаються до втечі.

“Перемога буде за нами! Разом переможемо”, – наголошують у Генштабі ЗСУ.