Про це повідомляє колишня народна депутатка Валерія Заружко. 

Перераховане вище – це лише здобутки Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Заружко наголосила, що протиповітряна оборона Повітряних Сил продовжує завдавати суттєвих втрат авіації окупантів, бронетехніці та живій силі противника.

Зокрема, протягом доби російські окупаційні війська втратили щонайменше 11 вертольотів різних типів, три винищувачі Су-30 СМ, 2 штурмовики Су-25 та ще один військово-транспортний Іл-76 МД із десантом окупантів.

Знищували ворожу техніку винищувачі Су-27, бойові розрахунки зенітних ракетних комплексів С-300 та Бук М-1.

Лише одним заходом бомбардувальник українських Повітряних Сил Су-24М знищив колону з 20 одиниць ворожої техніки.

Валерія Заружко відзначила блискучу роботу екіпажа безпілотного авіаційного комплексу Байрактар ТБ-2 – сьогодні він знищив цілий залізничний ешелон із пально-мастильними матеріалами.