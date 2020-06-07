Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про небезпеку другої хвилі коронавірусу, якщо українці не будуть дотримуватися правил карантину.

Про це він сказав під час брифингу у неділю, 7 червня.

“Влада вибрала стратегію адаптивного карантину, коли пом’якшення карантинних заходів відбувається в залежності від ситуації в регіоні. Однак карантин все ще діє. Важливо не плутати пом’якшення з повним скасуванням, тому що війну з COVID-19 ми ще не виграли. Ви бачите статистику останніх днів, коли маємо понад 500 нових хворих щодоби”, – сказав Степанов.

За його словами, в інших країнах також зростає кількість хворих.

Наприклад, в Німеччині зростання захворювань в останні дні перевищив критичне значення. Південна Корея оголосила про початок другої хвилі, а в Китаї можлива новий спалах.