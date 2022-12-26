Про це він заявив в інтерв’ю АР.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна зробить усе можливе, щоб виграти війну у 2023 році, додавши, що дипломатія завжди відіграє важливу роль.
Очільник МЗС наголосив: Україна зробить усе можливе, щоб виграти війну у 2023 році, але усвідомлює, що необхідно буде вдатися і до дипломатії.
“Кожна війна закінчується дипломатичним шляхом. Кожна війна закінчується в результаті дій на полі бою і за столом переговорів”, – стверджує Кулеба.
Він також вважає, що найкращим майданчиком для проведення саміту може стати ООН:
“Організація Об’єднаних Націй могла б бути найкращим місцем для проведення цього саміту, тому що мова йде не про надання послуги якійсь країні. Справді йдеться про те, щоб залучити всіх”.
Посередником у перемовинах Кулеба вбачає генерального секретаря Антоніу Гутерріша:
“Він довів себе як ефективний посередник і ефективний учасник переговорів, і, що найважливіше, як принципова та порядна людина. Тому ми будемо раді його активній участі”.
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