“У спільній заяві ми закликали до посилення санкційного тиску та підтримки України. Вдячний Чехії за готовність брати участь у відновленні України”, — написав Шмигаль.

Деталі щодо санкцій не оголошували.

Зазначимо, що Петр Фіала приїхав до Києва на тлі масованого обстрілу.

“Ми в Києві, який сьогодні вранці (31 жовтня, – ред.) також зіткнувся з російським ракетним обстрілом. У нас є низка переговорів з українськими друзями. Я вірю, що вони принесуть конкретні результати. Українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має продовжуватись”, — заявляв він у Twitter.