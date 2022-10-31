Про це повідомив український прем’єр-міністр в Twitter.
За його словами, уряди країн домовилися про вищезазначене під час перемовин. Меморандуми націлені на підтримку української економіки та мають поглиблювати двосторонній діалог між державами.
“У спільній заяві ми закликали до посилення санкційного тиску та підтримки України. Вдячний Чехії за готовність брати участь у відновленні України”, — написав Шмигаль.
Деталі щодо санкцій не оголошували.
Зазначимо, що Петр Фіала приїхав до Києва на тлі масованого обстрілу.
“Ми в Києві, який сьогодні вранці (31 жовтня, – ред.) також зіткнувся з російським ракетним обстрілом. У нас є низка переговорів з українськими друзями. Я вірю, що вони принесуть конкретні результати. Українці воюють не лише за свою країну, а й за всю Європу. Наша підтримка має продовжуватись”, — заявляв він у Twitter.
- Вранці 31 жовтня росіяни завдали чергового масованого удару по території України. Окупанти поцілили у десять областей та пошкодили 18 об’єктів критичної інфраструктури, здебільшого енергетичної.
- 30 жовтня десятки тисяч чехів вийшли на Вацлавську площу у Празі проти зростання популізму та екстремізму та на підтримку України. Акцію організував громадський рух Million Moments for Democracy.