Про це повідомляє Reuters.
Із прапорами Чехії, США, НАТО та України, натовп висловлював підтримку Україні у війні проти РФ, на противагу протесту в п’ятницю, коли організатори, які виступають проти Європейського Союзу та НАТО, закликали до прямих переговорів з Москвою щодо постачання газу.
Протестувальники тримали транспаранти з написами “Чехія проти страху” та “Ми можемо впоратися”, оскільки попри побоювання високих цін на енергоносії та війни, в Україні на кону — майбутнє демократії.
“Зрозуміло, що багато людей бояться. Однак це не завжди погано, страх є хорошим слугою і допомагає нам вижити”, – зауважили у Million Moments for Democracy.
На демонстрації також відбувся відеовиступ першої леді України Олени Зеленської, яка закликала людей залишатися зосередженими на тому, що відбувається в її країні.
Високі ціни на енергоносії, викликані повномасштабною війною РФ проти України, посилили тиск на уряди по всій Європі.
У Чехії уряд прем’єр-міністра Петра Фіали підписав санкції ЄС проти РФ та зайняв жорстку позицію щодо вторгнення Москви в Україну. Він також прийняв низку заходів, включаючи фінансову допомогу для компаній і обмеження цін на електроенергію для домогосподарств.
- Наприкінці жовтня Чехія закрила в’їзд для російських туристів. Громадяни РФ з чинною шенгенською візою, яку видала будь-яка держава ЄС для подорожей з метою туризму, спорту чи культури, не зможуть потрапити на територію країни.
- Також стало відомо, що двох громадян Чехії засудили до шести та десяти місяців позбавлення волі за ненависницькі висловлювання на адресу українців у відео, яке вони опублікували у соціальних мережах.
- Після оприлюднення деталей трагічних наслідків російської окупації в Ізюмі (Харківська область) з сотнями могилами закатованих українців, Чехія, яка зараз головує в Раді ЄС, закликала Європейський Союз створити міжнародний трибунал у справі про вторгнення РФ в Україну для розслідування воєнних злочинів.