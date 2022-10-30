Про це повідомляє  Reuters.

Із прапорами Чехії, США, НАТО та України, натовп висловлював підтримку Україні у війні проти РФ, на противагу протесту в п’ятницю, коли організатори, які виступають проти Європейського Союзу та НАТО, закликали до прямих переговорів з Москвою щодо постачання газу.

Джерело: Reuters

Протестувальники тримали транспаранти з написами “Чехія проти страху” та “Ми можемо впоратися”, оскільки попри побоювання високих цін на енергоносії та війни, в Україні на кону — майбутнє демократії.

“Зрозуміло, що багато людей бояться. Однак це не завжди погано, страх є хорошим слугою і допомагає нам вижити”, – зауважили у Million Moments for Democracy.

На демонстрації також відбувся відеовиступ першої леді України Олени Зеленської, яка закликала людей залишатися зосередженими на тому, що відбувається в її країні.

Високі ціни на енергоносії, викликані повномасштабною війною РФ проти України, посилили тиск на уряди по всій Європі.

У Чехії уряд прем’єр-міністра Петра Фіали підписав санкції ЄС проти РФ та зайняв жорстку позицію щодо вторгнення Москви в Україну. Він також прийняв низку заходів, включаючи фінансову допомогу для компаній і обмеження цін на електроенергію для домогосподарств.