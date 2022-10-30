30 жовтня десятки тисяч чехів вийшли на Вацлавську площу у Празі проти зростання популізму та екстремізму та на підтримку України. Акцію організував громадський рух Million Moments for Democracy.

Про це повідомляє Reuters.

Із прапорами Чехії, США, НАТО та України, натовп висловлював підтримку Україні у війні проти РФ, на противагу протесту в п’ятницю, коли організатори, які виступають проти Європейського Союзу та НАТО, закликали до прямих переговорів з Москвою щодо постачання газу.

Протестувальники тримали транспаранти з написами “Чехія проти страху” та “Ми можемо впоратися”, оскільки попри побоювання високих цін на енергоносії та війни, в Україні на кону — майбутнє демократії.

“Зрозуміло, що багато людей бояться. Однак це не завжди погано, страх є хорошим слугою і допомагає нам вижити”, – зауважили у Million Moments for Democracy.

На демонстрації також відбувся відеовиступ першої леді України Олени Зеленської, яка закликала людей залишатися зосередженими на тому, що відбувається в її країні.

Високі ціни на енергоносії, викликані повномасштабною війною РФ проти України, посилили тиск на уряди по всій Європі.

У Чехії уряд прем’єр-міністра Петра Фіали підписав санкції ЄС проти РФ та зайняв жорстку позицію щодо вторгнення Москви в Україну. Він також прийняв низку заходів, включаючи фінансову допомогу для компаній і обмеження цін на електроенергію для домогосподарств.