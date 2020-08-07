Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Прокурори встановили, що у збройному конфлікті проти України, починаючи з 2014 року, у складі незаконних збройних формувань РФ брали участь:
- 2 громадянина Болгарії;
- 7 громадян Вірменії;
- 1 громадянин Грузії;
- 19 громадян Італії;
- 27 громадян Іспанії;
- 12 громадян Казахстану;
- 3 громадянина Литви;
- 26 громадян Молдови;
- 2 громадянина Нідерландів;
- 5 громадян Німеччини.
Щодо цих осіб розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України (участь у збройному конфлікті, умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, напади на підприємства, установи, організації чи на громадян, у складі не передбачених законом збройних формувань, які призвели до загибелі людей чи інших наслідків). Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.
“Іноземні найманці перебували у складі різних підрозділів НЗФ, підконтрольних країні агресору, зокрема у так званих 14 батальйоні територіальної оборони “Призрак”, 11 окремому мотострілецькому полку “Восток”, 7 окремій мотострілецькій бригаді “Чистяковская”, 1 окремій мотострілецькій бригаді “Славянская”, окремому розвідувальному батальйоні “Спарта”, окремому штурмовому батальйоні “Сомали”, незаконних збройних формувань “Русичи”, “Волчья сотня”, “Брянка СССР” тощо”, — зазначили у Офісі генпрокурора.
- Раніше правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська були затримані 32 особи, ще одного виявили та затримали на півдні країни. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.
- Нагадаємо, українська сторона має намір запитувати видачу 28 затриманих у Білорусі осіб. Серед них 9 громадян України.