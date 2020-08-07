Українські правоохоронці зареєстрували кримінальні провадження за фактами участі понад 100 іноземних громадян у незаконних збройних формуваннях РФ на Донбасі.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Прокурори встановили, що у збройному конфлікті проти України, починаючи з 2014 року, у складі незаконних збройних формувань РФ брали участь:

2 громадянина Болгарії;

7 громадян Вірменії;

1 громадянин Грузії;

19 громадян Італії;

27 громадян Іспанії;

12 громадян Казахстану;

3 громадянина Литви;

26 громадян Молдови;

2 громадянина Нідерландів;

5 громадян Німеччини.

Щодо цих осіб розпочаті кримінальні провадження за ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 КК України (участь у збройному конфлікті, умисні дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України, напади на підприємства, установи, організації чи на громадян, у складі не передбачених законом збройних формувань, які призвели до загибелі людей чи інших наслідків). Максимальна санкція за вказаними статтями передбачає довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

“Іноземні найманці перебували у складі різних підрозділів НЗФ, підконтрольних країні агресору, зокрема у так званих 14 батальйоні територіальної оборони “Призрак”, 11 окремому мотострілецькому полку “Восток”, 7 окремій мотострілецькій бригаді “Чистяковская”, 1 окремій мотострілецькій бригаді “Славянская”, окремому розвідувальному батальйоні “Спарта”, окремому штурмовому батальйоні “Сомали”, незаконних збройних формувань “Русичи”, “Волчья сотня”, “Брянка СССР” тощо”, — зазначили у Офісі генпрокурора.