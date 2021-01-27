Кабінет Міністрів сьогодні на засіданні ухвалив проєкт розпорядження "Про внесення пропозицій щодо застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", яким вносяться додаткові пропозиції щодо застосування до визначених авіаційних перевізників Російської Федерації таких санкцій як повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Так, статтею 2 Повітряного кодексу України встановлено, що Україні належить повний і виключний суверенітет над повітряним простором України.

Але, незважаючи на те, що над тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим у межах координат, починаючи з 28 березня 2014 року і до сьогодні на постійній основі встановлено заборону на використання повітряного простору України, окремі авіаційні перевізники порушують порядок використання повітряного простору України над зазначеною територією.

Проєктом розпорядження пропонується розширити перелік юридичних осіб, до яких застосовуються обмежувальні заходи.

Зокрема, санкції пропонується застосувати до:

АТ “Вологодське авіаційне підприємство”;

АТ “КрасАвіа”;

АТ “Коміавіатранс”;

АТ “Авіакомпанія Азімут”;

АТ “Авіакомпанія “Іраеро”;

ТОВ “Авіасервіс”;

ТОВ “Авіакомпанія “Тулпар Ейр”;

ТОВ “Аеролімузін”;

ФГБУ “Державна авіакомпанія” 223 льотний загін “Міноборони РФ;

ТОВ “Авіакомпанія “Побєда”;

ТОВ “Авіаційні технології інвестиції сервіс”;

ФГУП “Державна корпорація по організаціі повітряного руху в Російській Федерації “;

ТОВ “Авіакомпанія “Симаргл”.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) визнав прийнятною для розгляду по суті справу “Україна проти Росії”, яка стосується незаконної анексії Криму.