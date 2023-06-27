Джерело: пресслужба Пентагону
Безпековий пакет містить ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, а також додаткову бронетехніку, протитанкові системи, критичні боєприпаси та інше обладнання, яке допоможе Україні протистояти агресивній війні Росії.
Цей дозвіл є сорок першим рішенням Адміністрації Байдена про виділення обладнання зі складів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.
Додатковий пакет допомоги містить:
- додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;
- комплекси Stinger;
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);
- Підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;
- обладнання для розмінування;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- 30 БМП Bradley;
- 25 бронетранспортерів Stryker;
- ракети TOW;
- системи Javelin;
- протитанкові системи АТ-4;
- протиброньові ракети;
- високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;
- тепловізори та прилади нічного бачення;
- тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;
- запчастини, генератори та інше польове обладнання.
Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки”, – зазначили у повідомленні.
Раніше у Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомили, що через бухгалтерську помилку США можуть витратити для озброєння України на 6 млрд доларів більше, аніж було заплановано.
Довідка. M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems. При розробці БМП конструкторам поставили вимогу, щоб нова машина мала швидкість танка M1 Abrams, але й могла виконувати ті ж транспортні функції, що і гусеничний БТР M113.
Stryker – сімейство колісних 8×8/4 бойових броньованих машин виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems, що перебувають на озброєнні механізованих військ армії США.
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