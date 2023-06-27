27 червня Міністерство оборони Сполучених Штатів оголосило про новий пакет допомоги Україні на 500 мільйонів доларів для задоволення критичних потреб у сфері безпеки та оборони.

Джерело: пресслужба Пентагону

Безпековий пакет містить ключові можливості для підтримки контрнаступальних операцій України, зміцнення її протиповітряної оборони, а також додаткову бронетехніку, протитанкові системи, критичні боєприпаси та інше обладнання, яке допоможе Україні протистояти агресивній війні Росії.

Цей дозвіл є сорок першим рішенням Адміністрації Байдена про виділення обладнання зі складів Міністерства оборони для України з серпня 2021 року.

Додатковий пакет допомоги містить:

додаткові боєприпаси для ЗРК Patriot;

комплекси Stinger;

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (HIMARS);

Підривні боєприпаси та системи для прибирання перешкод;

обладнання для розмінування;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

30 БМП Bradley;

25 бронетранспортерів Stryker;

ракети TOW;

системи Javelin;

протитанкові системи АТ-4;

протиброньові ракети;

високошвидкісні протирадіолокаційні ракети (HARMs);

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецьку зброю та понад 22 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат;

тепловізори та прилади нічного бачення;

тестове та діагностичне обладнання для обслуговування та ремонту транспортних засобів;

запчастини, генератори та інше польове обладнання.

Сполучені Штати продовжуватимуть працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб забезпечити Україну можливостями для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою та довгострокових потреб у допомозі у сфері безпеки”, – зазначили у повідомленні.

Раніше у Міністерстві оборони Сполучених Штатів повідомили, що через бухгалтерську помилку США можуть витратити для озброєння України на 6 млрд доларів більше, аніж було заплановано.

Довідка. M2 Bradley – основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні армії США. Виробляється з 1981 року підрозділами компанії BAE Systems. При розробці БМП конструкторам поставили вимогу, щоб нова машина мала швидкість танка M1 Abrams, але й могла виконувати ті ж транспортні функції, що і гусеничний БТР M113.

Stryker – сімейство колісних 8×8/4 бойових броньованих машин виробництва американської компанії General Dynamics Land Systems, що перебувають на озброєнні механізованих військ армії США.