Представник розвідки України Вадим Скібіцький повідомив, що наразі на фронті триває артилерійська війна. Усе майже виключно залежить від зброї, яку надають Україні партнери.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За словами представника ГУР МО Вадима Скібіцького, у питанні стримування російської військової агресії Україна наразі майже виключно покладається на зброю, яку передають західні партнери.

Скібіцький наголосив, що наразі на фронті триває артилерійська війна. На одиницю української артилерії припадає 10–15 російських гармат, тому все залежить саме від надходжень Заходу. Наразі, за словами Вадима Скібіцього, Україні необхідні реактивні систем великої дальності.

Зокрема, представник ГУР зазначив, що в Росії настає дефіцит високоточних крилатих ракет.

“Ми помітили, що росія здійснює набагато менше ракетних обстрілів і використовує ракети Х-22. Це старі радянські ракети виробництва 1970-х років. Це свідчить про те, що в Росії закінчуються високоточні ракети”, — зауважив він.

Водночас, на думку представника розвідки, економічні ресурси дадуть змогу країні-агресорці воювати нинішніми темпами протягом року. Кремль намагатиметься заморозити війну задля переконання Заходу в необхідності скасування санкцій. Проте згодом РФ і далі здійснюватиме агресію.

“Їхня мета — уся Україна й не тільки”, — підсумував Вадим Скібіцький.