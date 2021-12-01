Про це він заявив під час саміту очільників МЗС країн-учасниць НАТО у Ризі.
За словами Столтенберга, Україна може розраховувати на підтримку з боку союзників Альянсу, але не на гарантії безпеки та принцип колективної оборони.
Це означає, що у разі нападу на члена Альянсу, НАТО розцінює це як пряму агресію проти усього військово-політичного союзу. Водночас організація має постійні сили на чергуванні, які забезпечують колективну оборону.
Таким чином генсек НАТО офіційно висловився що стосовно України не застосовуватимуть принцип колективної оборони.
- Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс не може гарантувати Україні безпеку, оскільки вона не входить до нього.
- 16 листопада Генсек НАТО Єнс Столтенберг застерігав Росію, яка сконцентрувала великі військові угрупування на кордоні з Україною, від “потенційно агресивних дій”, які поглиблюють тривогу щодо можливого розширення геополітичної кризи.