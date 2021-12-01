Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив про захист України у разі прямої загрози з боку Російської Федерації.

Про це він заявив під час саміту очільників МЗС країн-учасниць НАТО у Ризі.

За словами Столтенберга, Україна може розраховувати на підтримку з боку союзників Альянсу, але не на гарантії безпеки та принцип колективної оборони.

Це означає, що у разі нападу на члена Альянсу, НАТО розцінює це як пряму агресію проти усього військово-політичного союзу. Водночас організація має постійні сили на чергуванні, які забезпечують колективну оборону.

Таким чином генсек НАТО офіційно висловився що стосовно України не застосовуватимуть принцип колективної оборони.