Україна налагодила серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів на потужностях однієї з країн-членів НАТО. Боєприпаси є покращеною версією осколкових мін.

Про це повідомив державний концерн “Укроборонпром“.

“Удосконалена Укроборонпромом міна є у рази кращою за штатну. Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні”, – йдеться у повідомленні.

За стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 одиниць. Вона вражає на відстані 10 метрів – 70 од., а на відстані 15 метрів – 41 од.

У вдосконаленої версії боєприпасу параметри становлять: 460, 140 та 69 осколків відповідно.

Зазначено, що артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4 500 метрів.