Цитує міністра американський телеканал CNN.

Україна повинна буде дотримуватися суворих правил, як і будь-який претендент, сказав французький міністр напередодні Брюссельського саміту, на якому лідери обговорять кандидатуру України.

“Немає прискореної процедури, немає королівської перепустки”, – наголосив він в інтерв’ю французькому радіо Europe 1.

Він наголосив, що це можливо лише післявоєнної відбудови країни та виконання усіх вимог Європейського Союзу. А це займе чималий проміжок часу.

“Їм потрібно спочатку закінчити війну, відбудувати країну, виконати всі демократичні та економічні вимоги. Це займе час. Але ми даємо цей сигнал відкритості”, – додав Бон.

Лідери ЄС зберуться у четвер і п’ятницю, щоб обговорити, чи надавати Україні, Молдові та Грузії статус кандидата в ЄС.