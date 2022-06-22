Цитує міністра американський телеканал CNN.
Україна повинна буде дотримуватися суворих правил, як і будь-який претендент, сказав французький міністр напередодні Брюссельського саміту, на якому лідери обговорять кандидатуру України.
“Немає прискореної процедури, немає королівської перепустки”, – наголосив він в інтерв’ю французькому радіо Europe 1.
Він наголосив, що це можливо лише післявоєнної відбудови країни та виконання усіх вимог Європейського Союзу. А це займе чималий проміжок часу.
“Їм потрібно спочатку закінчити війну, відбудувати країну, виконати всі демократичні та економічні вимоги. Це займе час. Але ми даємо цей сигнал відкритості”, – додав Бон.
Лідери ЄС зберуться у четвер і п’ятницю, щоб обговорити, чи надавати Україні, Молдові та Грузії статус кандидата в ЄС.
- Європейська комісія минулого тижня підтримала кандидатуру України. Виступаючи в Брюсселі, її президент Урсула фон дер Ляєн заявила, що Комісія рекомендує “надати Україні статус кандидата. Це, звісно, за умови, що країна проведе низку подальших реформ”.
- Нагадаємо, представник України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов вважає, що надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС стало б історичним рішенням, яке сигналізувало б Росії, що вона більше не може претендувати на статус сфери впливу на свого західного сусіда, заявив посол Києва в Брюсселі.