Цього тижня Україна очікує отримання 5 млрд євро макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Кошти нададуть як дострокові кредити.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Отримані кошти допоможуть забезпечити стійкість нашої економіки. Їх використають для підтримки Збройних сил України та проходження опалювального сезону. Шмигаль оголосив таке після зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром.

За серпень до держаного бюджету України надійшло 4,69 млрд доларів, що є близько 172 млрд гривень. За словами нардепа від “Голосу” Ярослава Железняка внутрішні надходження склали приблизно 134 млрд гривень. Ще 63 мільярди гривень було отримано від податків та 30 млрд гривень як митні. “Військові облігації” склали 10,8 млрд гривень та 30 млрд гривень “надрукував” НБУ.

“Тобто за серпень місяць маємо рекордні надходження, сумарно зовнішні та внутрішні ресурси – 305,6 млрд гривень”, – йдеться в повідомленні.