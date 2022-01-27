Всесвітня організація охорони здоров'я підрахувала, що кожен українець віком від 15 років щорічно випиває 8,6 л алкоголю, однак фахівці говорять, що дані не об'єктивні, адже не враховують кількість нелегально виробленого та ввезеного алкоголю.

Про це Рахункова палата повідомляє у Facebook.

“8,6 л алкоголю щорічно випиває кожний українець віком від 15 років, підрахувала Всесвітня організація охорони здоров’я. Проте, як виявилось, ми не така вже й питуща нація. Серед 39 європейських країн, які досліджувались, Україна посідає 35 місце”, – йдеться у повідомленні.

Фахівці зазначають, що ці дані можуть бути неповними, адже в Україні третина всього алкоголю знаходиться в обігу поза полем зору державних регуляторних органів.

“Фахівці Рахункової палати виявили, що Мінекономіки, податкова і митниця недостатньо аналізували обсяги нелегального виробництва та імпорту в Україну спиртного. Його частка, за оцінками експертів, може становити від третини до половини вжитого обсягу, залежно від виду алкогольної продукції”, – зазначили економісти.

Крім цього, досі належним чином законодавчо не врегульоване питання торгівлі алкогольними напоями через інтернет.