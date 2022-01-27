Про це Рахункова палата повідомляє у Facebook.
“8,6 л алкоголю щорічно випиває кожний українець віком від 15 років, підрахувала Всесвітня організація охорони здоров’я. Проте, як виявилось, ми не така вже й питуща нація. Серед 39 європейських країн, які досліджувались, Україна посідає 35 місце”, – йдеться у повідомленні.
Фахівці зазначають, що ці дані можуть бути неповними, адже в Україні третина всього алкоголю знаходиться в обігу поза полем зору державних регуляторних органів.
“Фахівці Рахункової палати виявили, що Мінекономіки, податкова і митниця недостатньо аналізували обсяги нелегального виробництва та імпорту в Україну спиртного. Його частка, за оцінками експертів, може становити від третини до половини вжитого обсягу, залежно від виду алкогольної продукції”, – зазначили економісти.
Крім цього, досі належним чином законодавчо не врегульоване питання торгівлі алкогольними напоями через інтернет.
“Неможливо певно визначити вік покупця, а отже, є ризики продажу алкоголю неповнолітнім”, – підкреслили у Рахунковій палаті.
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