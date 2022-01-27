В Україні почнуть забезпечувати контроль за використанням антибіотиків у лікуванні тварин та за поданням звіту про обсяги застосованих протимікробних ветеринарних лікарських засобів. Неконтрольоване споживання подібних препаратів можуть призвести до стійкості, що є потенціальною загрозою для здоров'я людства.

Про це повідомляє Міністерство економіки України.

Згідно із наказом №1177 буде затверджений порядок використання антибіотиків, подання звітів та обсягів щодо використаних препаратів. За словами заступника міністра економіки України Тараса Качка, протимікробні препарати є основними лікарськими засобами боротьби з бактеріальними інфекціями у ветеринарній медицині. Стійкість до них є серйозною загрозою.

Поки встановили перехідний період до 21 березня 2023 року. Після нього наказ, який є обов’язковим до виконання операторами ринку, вступить у дію. Він є частиною плану дій щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. Йдеться про Закон України “Про ветеринарну медицину”, прийнятий Верховною Радою 4 лютого 2021 року.

Зазначимо, що антимікробна резистентність (АМР), тобто стійкість до дії антибіотиків, є світовою загрозою. Люди з тваринами використовують фактично такі ж антибіотики, тому щодня збільшується кількість резистентних бактерій. Найбільша небезпека у тому, що стійкість може перейти від тваринницької продукції до організму людей.