Про це повідомляє Міністерство економіки України.
Згідно із наказом №1177 буде затверджений порядок використання антибіотиків, подання звітів та обсягів щодо використаних препаратів. За словами заступника міністра економіки України Тараса Качка, протимікробні препарати є основними лікарськими засобами боротьби з бактеріальними інфекціями у ветеринарній медицині. Стійкість до них є серйозною загрозою.
Поки встановили перехідний період до 21 березня 2023 року. Після нього наказ, який є обов’язковим до виконання операторами ринку, вступить у дію. Він є частиною плану дій щодо боротьби зі стійкістю до протимікробних препаратів. Йдеться про Закон України “Про ветеринарну медицину”, прийнятий Верховною Радою 4 лютого 2021 року.
Зазначимо, що антимікробна резистентність (АМР), тобто стійкість до дії антибіотиків, є світовою загрозою. Люди з тваринами використовують фактично такі ж антибіотики, тому щодня збільшується кількість резистентних бактерій. Найбільша небезпека у тому, що стійкість може перейти від тваринницької продукції до організму людей.
- Нагадаємо, з 1 січня 2022 року в лікарнях започаткували моніторинг споживання антибіотиків, аби запобігти надмірному й нераціональному застосуванню таких препаратів.
- Також українці за два дні витратили 6,5 мільйона гривень на ліки. Скористатися виплатами за повний курс вакцинації мали змогу громадяни віком від 60 років з 24 січня.