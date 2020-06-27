Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 25 червня.
Рішення уряду передбачає можливість припинити режим самоізоляції або обсервації для іноземців, які перетнули державний кордон, якщо вони отримали негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції.
Тест повинні зробити вже після перетину кордону або пунктів в’їзду.
- Кабінет Міністрів вирішив продовжити дію адаптивного карантину на території України до 31 липня 2020 року.
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