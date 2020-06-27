Кабінет міністрів України звільнив приїжджих з-за кордону від обсервації й самоізоляції за умови наявності у них негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19.

Таке рішення уряд ухвалив на засіданні 25 червня.

Рішення уряду передбачає можливість припинити режим самоізоляції або обсервації для іноземців, які перетнули державний кордон, якщо вони отримали негативний результат тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції.

Тест повинні зробити вже після перетину кордону або пунктів в’їзду.