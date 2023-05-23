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Україна отримала четвертий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,5 млрд євро

Сьогодні, 23 травня, Україна отримала четвертий транш у розмірі 1,5 млрд євро в межах масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік.

Вівторок, 23 травня 2023, 15:24
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Джерело: Міністерство фінансів України.

Відтак, у 2023 році до державного бюджету України надійшло вже 7,5 млрд євро пільгових коштів від ЄС. Загальний обсяг фінансування за зазначеною програмою сягає 18 млрд євро.

Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.

За словами очільника Мінфіну Сергія Марченка, пільгові кошти від партнерів з Європейського Союзу, в межах макрофінансової допомоги ЄС, дозволяють вчасно та у повному обсязі здійснювати фінансування пріоритетних видатків, зокрема для підтримки українців.

“Фінансова допомога ЄС є вагомим внеском на шляху до перемоги України над агресором. Вдячний європейським колегам за розуміння фінансових потреб держави, а також своєчасне і ритмічне надання коштів”, – наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Наступні транші в межах масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.

Теги: Європейський Союз, кредит, макрофінансова допомога, міжнародна підтримка, міжнародні відносини, новий транш, підтримка України, фінансова допомога Україні

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