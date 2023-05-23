Україна отримала четвертий транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,5 млрд євро

Джерело: Міністерство фінансів України.
Відтак, у 2023 році до державного бюджету України надійшло вже 7,5 млрд євро пільгових коштів від ЄС. Загальний обсяг фінансування за зазначеною програмою сягає 18 млрд євро.
Кошти надаються на безпрецедентно пільгових умовах для України й спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету.
За словами очільника Мінфіну Сергія Марченка, пільгові кошти від партнерів з Європейського Союзу, в межах макрофінансової допомоги ЄС, дозволяють вчасно та у повному обсязі здійснювати фінансування пріоритетних видатків, зокрема для підтримки українців.
“Фінансова допомога ЄС є вагомим внеском на шляху до перемоги України над агресором. Вдячний європейським колегам за розуміння фінансових потреб держави, а також своєчасне і ритмічне надання коштів”, – наголосив міністр фінансів України Сергій Марченко.
Наступні транші в межах масштабної програми МФД будуть надходити до держбюджету протягом 2023 року з урахуванням виконання Україною узгоджених сторонами умов.
- У Єврокомісії заявили, що перерахували Україні черговий траншу макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро. Загадом передбачається надання 18 мільярдів євро.
- Європейський Союз перерахував другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд для України. Надання коштів передбачено річним пакетом допомоги на 18 млрд євро.
- Україні перерахували перший транш у розмірі 3 млрд євро. Він є частиною макрофінансової допомоги (MFA+) на суму до 18 млрд євро у 2023 році від Євросоюзу.