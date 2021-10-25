Україна отримала €600 млн макрофінансової допомоги від ЄС

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, а також президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

Зеленський зазначив, що Україна отримала макрофінансову допомогу від Європейського союзу за підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС. 600 млн євро було перераховано сьогодні.

“Дякую президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу за плідну співпрацю та дієву підтримку реформ. Разом будуємо європейську Україну”, – написав Зеленський.

Водночас Домбровскіс наголосив, що Україна доклала “значних зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги, а також досягла задовільного прогресу у співпраці з Міжнародним валютним фондом”.

Ця допомога Україні є частиною програми ЄС для підтримки економічного відновлення країн після пандемії COVID-19 загальним обсягом три мільярди євро.

Транш зумовлено позитивною оцінкою прогресу України щодо восьми структурних маяків у питаннях публічних фінансів, верховенства права, покращення бізнес-клімату, секторальних реформ та управління держпідприємствами.

Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні наголосив, що транші є не лише доказом солідарності з українцями, але й демонстрацією сталості України у досягненні ключових реформ, узгоджених з ЄК та МВФ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що отримані кошти спрямують на фінансування видатків державного бюджету та зменшення негативних наслідків пандемії COVID-19 на економіку.

Очільник уряду зауважив, що для отримання макрофінансової допомоги Україна виконала взяті на себе зобов’язання в частині реалізації структурних реформ, зокрема у сфері управління державними фінансами, належного урядування та верховенства права, покращення бізнес-клімату тощо.

Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації “виняткової” п’ятої програми макрофінансової допомоги обсягом до 1,2 млрд євро було укладено між Україною та Європейським Союзом у липні 2020 року.

У грудні минулого року Європейська комісія від імені Євросоюзу надала Україні 600 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги, пов’язаної з епідемією коронавірусу COVID-19. Допомога була надана “у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125 % з терміном погашення у червні 2035 року”. Це був перший транш.