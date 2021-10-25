Україна отримала €600 млн макрофінансової допомоги від ЄС

Динаміка рейтингу Володимира Зеленського
16:19 Подробиці загибелі Галини Гатчінс: Алек Болдвін вистрілив у камеру під час репетиції, але влучив в операторку
16:14 Оксана Линів стала першою жінкою, яка диригувала оркестром на концерті, присвяченому річниці ООН
15:56 Кім Кардаш’ян офіційно оголосила про співпрацю SKIMS та Fendi
15:31 Майже 23 мільйони афганців страждають від голоду і можуть стати його жертвами
15:21 Фото здоровенного Шакіла О’Ніла на Гран-прі F1 стало вірусним у соцмережах
15:15 Росія здійснила нові кібератаки на урядові мережі США, і це новий виклик для Байдена, – NYT
14:49 Yeezy привів до Gap перші хвилі гайпбістів
14:20 На помічника режисера фільму з Болдвіном скаржилися через нехтування ним технікою безпеки
13:19 У продаж надійшов прискорювач для майнінгу NVIDIA CMP 170HX вартістю $4400
13:02 Данілов заявив, що в Україні є три групи впливу, які представляють інтереси Росії
12:24 В ОАЕ відкрили найбільше у світі колесо огляду: 5 фактів про «Око Дубая»
10:04 У Британії можуть зробити обов’язковим щеплення проти COVID-19 для медиків
09:39 Кросівки Майкла Джордана пішли з молотка за рекордні $1,47 млн
09:15 Спроба державного перевороту у Судані: заарештовано цивільних лідерів
08:44 В Україні за минулу добу зафіксовано 14 634 нові випадки COVID-19
08:29 Пекінський марафон переносять через спалах коронавірусу
07:59 25 жовтня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:43 Помер актор «Друзів», який зіграв Гантера
07:18 Прохолодно та без опадів: погода в Україні на 25 жовтня
01:16 У Мексиці виявили сотні артефактів майя: серед них посудини у формі жіночих грудей
00:45 Ед Ширан захворів на коронавірус і закликав берегти себе
00:16 У США планують вакцинувати дітей від 5 років проти COVID-19

24 жовтня

23:26 У Німеччині глобальне потепління змінює не лише клімат, але й політику
22:37 На заводі у Нігерії вибух: серед загиблих є неповнолітні
22:14 У Мармуровому морі зіткнулися два вантажних судна: одне прямувало з України
21:18 Вселенського патріарха Варфоломія госпіталізували у США
20:51 «Батько наш – Бандера»: українські десантники підтримали флешмоб
20:04 «Ми у стані сюрреалістичного горя та шоку»: Актор «Іржі» Джош Гопкінс прокоментував смерть Галини Гатчінс
19:54 Астрономи сфотографували «новонароджену» екзопланету: їй лише 5 млн років
19:33 В Індії 17-річний хлопець продав свою дружину, щоб купити смартфон й пообідати
18:54 У Нігерії бойовики напали на в’язницю, звільнивши понад 500 ув’язнених

Україна отримала €600 млн макрофінансової допомоги від ЄС

У понеділок, 25 жовтня, Європейська комісія перерахувала Україні 600 млн євро макрофінансової допомоги внаслідок пандемії.

Понеділок, 25 жовтня 2021, 15:44

Про це повідомили у пресслужбі Єврокомісії, а також президент України Володимир Зеленський та віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у Twitter.

Зеленський зазначив, що Україна отримала макрофінансову допомогу від Європейського союзу за підсумками 23-го Саміту Україна – ЄС. 600 млн євро було перераховано сьогодні.

“Дякую президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн та віцепрезиденту Валдісу Домбровскісу за плідну співпрацю та дієву підтримку реформ. Разом будуємо європейську Україну”, – написав Зеленський.

Водночас Домбровскіс наголосив, що Україна доклала “значних зусиль задля виконання умов отримання макрофінансової допомоги, а також досягла задовільного прогресу у співпраці з Міжнародним валютним фондом”. 

Ця допомога Україні є частиною програми ЄС для підтримки економічного відновлення країн після пандемії COVID-19 загальним обсягом три мільярди євро.

Транш зумовлено позитивною оцінкою прогресу України щодо восьми структурних маяків у питаннях публічних фінансів, верховенства права, покращення бізнес-клімату, секторальних реформ та управління держпідприємствами.

Єврокомісар з питань економіки Паоло Джентілоні наголосив, що транші є не лише доказом солідарності з українцями, але й демонстрацією сталості України у досягненні ключових реформ, узгоджених з ЄК та МВФ.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що отримані кошти спрямують на фінансування видатків державного бюджету та зменшення негативних наслідків пандемії COVID-19 на економіку.

Очільник уряду зауважив, що для отримання макрофінансової допомоги Україна виконала взяті на себе зобов’язання в частині реалізації структурних реформ, зокрема у сфері управління державними фінансами, належного урядування та верховенства права, покращення бізнес-клімату тощо.

Меморандум про взаєморозуміння щодо реалізації “виняткової” п’ятої програми макрофінансової допомоги обсягом до 1,2 млрд євро було укладено між Україною та Європейським Союзом у липні 2020 року. 

  • У грудні минулого року Європейська комісія від імені Євросоюзу надала Україні 600 млн євро в рамках програми макрофінансової допомоги, пов’язаної з епідемією коронавірусу COVID-19. Допомога була надана “у вигляді довгострокової позики під відсоткову ставку 0,125 % з терміном погашення у червні 2035 року”. Це був перший транш.
  • У лютому віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс назвав головні умови для надання Україні другого траншу макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Зокрема, для отримання другого траншу Україні потрібно було виконати 8 структурних заходів та досягти прогресу з Міжнародним валютним фондом.
  • У вересні Європейська комісія виділила Україні додаткові 3,5 млн євро для підтримки найвразливіших категорій серед жителів Донбасу.
Теги: Єврокомісія, ЄС, Україна, транш

Читати #Букви у Telegram і у Facebook