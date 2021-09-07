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Україна отримала понад $35 млн для зменшення шкоди від COVID-19

Україна отримала 35,8 млн доларів безповоротної фінансової допомоги від Глобального фонду боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією. Міністерство охорони здоров'я визначило, на що витратить ці кошти.

Вівторок, 7 вересня 2021, 16:43

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

У міністерстві кажуть, що в межах цього гранту Україна зможе закупити засоби індивідуального захисту, організувати заходи для зниження ризиків, пов’язаних із COVID-19, для програм боротьби з ВІЛ та туберкульозом, а також збільшити охоплення заходів зі зміцнення основних компонентів систем охорони здоров’я, таких як національні мережі лабораторій, ланцюги постачання тощо.

“Кошти гранту будуть спрямовані на першочергові потреби в боротьбі з коронавірусною хворобою, боротьбу з ВІЛ-інфекцією та туберкульозом, а також на усунення бар’єрів до послуг у сфері охорони здоров’я, які завдала ця пандемія”, – зазначив головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Нагадаємо, що американська благодійна організація Direct Relief передала Україні гуманітарний вантаж інноваційних ліків проти коронавірусу на десятки мільйонів доларів.

  • Раніше повідомлялось, що експериментальне лікування моноклональними антитілами від COVID-19, розроблене Eli Lilly and Co (LLY.N) і AbCellera Biologics Inc (ABCL.O), може “ефективно нейтралізувати численні штами коронавірусу, навіть ті, які були виявлені у Великій Британії, Бразилії, Південній Африці, Каліфорнії та Нью-Йорку.

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