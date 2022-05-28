Кількість отриманих Україною від Данії протикорабельних ракет Harpoon дає змогу знищити весь Чорноморський флот Росії.

Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram.

За його словами, Україна отримала протикорабельні ракети Harpoon.

Зазначається, що після виконання стартової “гірки”, така ракета знижується до висоти 15 м над рівнем моря для маршового польоту, а після — до 2 метрів та вражає ціль.

Братчук заявив, що, за даними експертів, одна ракета здатна завдати серйозних руйнувань невеликому кораблю або катеру. Щоби знищити крейсер, необхідно чотири ракети, а для знищення есмінця — дві.

“Наприклад, у Перській затоці ракетами Harpoon були потоплені два іранські кораблі”, — наводить приклад речник.

Також прессекретар наголосив, що наразі Україна має таку кількість протикорабельних ракет, якою можна потопити увесь Чорноморський флот Росії.

“Наразі нам передано стільки “Гарпунів”, що ми можемо потопити весь ЧФ РФ. Чому б ні?” — підсумовує Сергій Братчук.