Україна отримала від США грант на суму $1,5 млрд – Шмигаль

$1,5 млрд надійшли до українського бюджету з гранту у $4,5 млрд які були надані Сполученими Штатами через Цільовий фонд Світового банку.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами глави уряду, ці 1,5 мільярда доларів США буде використано не у військових цілях, а на відшкодування бюджетних витрат.

Тобто, цей грант повинен покрити кошти, витрачені на виплату пенсій та іншої соціальної допомоги українцям.

“Дякую президенту США Джо Байдену та Сполученим Штатам Америки за підтримку України”, – написав Шмигаль.

Про отримання гранту від США повідомили й у Міністерстві фінансів України.

“Ми вдячні Уряду Сполучених Штатів Америки та команді Світового банку, за тривалу співпрацю, фінансову підтримку та солідарність з Україною. Дані грантові кошти є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб для нашої країни”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

Він додав, що ця допомога дозволить уряду і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з російським агресором.