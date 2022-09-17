Україна отримала від США грант на суму $1,5 млрд – Шмигаль

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За словами глави уряду, ці 1,5 мільярда доларів США буде використано не у військових цілях, а на відшкодування бюджетних витрат.
Тобто, цей грант повинен покрити кошти, витрачені на виплату пенсій та іншої соціальної допомоги українцям.
“Дякую президенту США Джо Байдену та Сполученим Штатам Америки за підтримку України”, – написав Шмигаль.
Про отримання гранту від США повідомили й у Міністерстві фінансів України.
“Ми вдячні Уряду Сполучених Штатів Америки та команді Світового банку, за тривалу співпрацю, фінансову підтримку та солідарність з Україною. Дані грантові кошти є черговим вагомим внеском у фінансування невідкладних потреб для нашої країни”, – зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.
Він додав, що ця допомога дозволить уряду і надалі забезпечувати виплати заробітних плат, соціальних і пенсійних виплат та допомогу для внутрішньо переміщених осіб в умовах боротьби з російським агресором.
- У Міністерстві фінансів України повідомили, що у держбюджеті на 2023 рік не буде передбачено підвищення мінімальної зарплатні.
- Сполучені Штати нададуть додаткову допомогу Україні на 5,5 мільярдів доларів, що складається з 4,5 мільярда доларів бюджетної підтримки та 1 мільярда доларів військової допомоги, щоб допомогти їй впоратися з негараздами цьогорічного російського вторгнення.