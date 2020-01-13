Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Уточнюється, що до 12-го січня в банках приймалися до виконання документи для переказу коштів, в яких зазначався або рахунок через IBAN, або пара реквізитів (рахунок і код банку). Тепер потрібно вказувати тільки рахунок за стандартом IBAN.

Номер рахунку містить такі символи:

  • коду України (2 букви)
  • контрольного розряду (2 цифри)
  • коду банку (6 цифр)
  • номер самого рахунку (від 5 до 19 символів).

Відзначається, що перехід на стандарт IBAN дозволить гармонізувати українськийплатіжний простір з платіжним простором європейським.

  • Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук упевнений, що зміцнення гривні відображає попит на національну валюту і не може розглядатися виключно як негативне явище, адже має свої плюси і мінуси.
  • Олексій Гончарук висловив думку, що в 2020 році тенденція на зміцнення курсу гривні збережеться.