Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

Уточнюється, що до 12-го січня в банках приймалися до виконання документи для переказу коштів, в яких зазначався або рахунок через IBAN, або пара реквізитів (рахунок і код банку). Тепер потрібно вказувати тільки рахунок за стандартом IBAN.

Номер рахунку містить такі символи:

коду України (2 букви)

контрольного розряду (2 цифри)

коду банку (6 цифр)

номер самого рахунку (від 5 до 19 символів).

Відзначається, що перехід на стандарт IBAN дозволить гармонізувати українськийплатіжний простір з платіжним простором європейським.