Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.
Уточнюється, що до 12-го січня в банках приймалися до виконання документи для переказу коштів, в яких зазначався або рахунок через IBAN, або пара реквізитів (рахунок і код банку). Тепер потрібно вказувати тільки рахунок за стандартом IBAN.
Номер рахунку містить такі символи:
- коду України (2 букви)
- контрольного розряду (2 цифри)
- коду банку (6 цифр)
- номер самого рахунку (від 5 до 19 символів).
Відзначається, що перехід на стандарт IBAN дозволить гармонізувати українськийплатіжний простір з платіжним простором європейським.
- Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук упевнений, що зміцнення гривні відображає попит на національну валюту і не може розглядатися виключно як негативне явище, адже має свої плюси і мінуси.
- Олексій Гончарук висловив думку, що в 2020 році тенденція на зміцнення курсу гривні збережеться.