Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

“Досягнута домовленість з ЄІБ про використання його кредитних коштів. Це додаткові кредитні кошти. Переговори вело Міністерство розвитку територій України спільно з МОЗ. На ці кошти ми плануємо закупити 838 апаратів штучної вентиляції легенів”, – зазначив він.

При цьому Степанов уточнив, що МОЗ України вивчає можливості використання і закупівлі апаратів ШВЛ українського виробництва.

“Я вважаю, що ми повинні розвивати власне виробництво. Є кілька виробників. Зараз в дуже терміновому порядку ми проводимо тестування з фахівцями – анестезіологами, реаніматологами, щоб ці апарати повністю відповідали нашим потребам. Упевнений, що ми знайдемо варіанти, щоб закуповувати апарати ШВЛ саме українського виробництва”, – наголосив міністр.

(На відео – з 7:48)