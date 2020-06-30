Кількість активних хворих на коронавірус COVID-19 в Україні становить 57 на 100 тис. населення, що значно перевищує допустиму норму для безперешкодного в'їзду українців до країн Євросоюзу.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він пояснив, що, згідно з показниками, встановленими в ЄС, в “зелену зону” входять країни, в яких кількість активних хворих знаходиться на рівні 16 і менше на 100 тисяч населення. В Україні цей показник становить вже 57 активних хворих, що зумовлює обмеження поїздок для українців до країн ЄС.

“За індикаторами, показниками, які встановлюються на території Євросоюзу (для в’їзду в ЄС, – ред.) – кількість активних хворих на рівні 16 і менше (на 100 тис. населення, – ред.). Це країни, які знаходяться в “зеленій зоні”, і їхні громадяни можуть спокійно подорожувати в країни ЄС. Якщо говорити про Україну, то у нас цей показник становить вже 57 на 100 тис. населення. Ще два тижні тому цей показник був на рівні 37″, – зазначив міністр.

Степанов наголосив, що в зв’язку з такою ситуацією українцям варто готуватися до обмежень на поїздки в країни ЄС.

“Тобто на сьогодні будуть певні обмеження на поїздки українців до країн Євросоюзу. Вони не будуть стосуватися деяких категорій громадян: дипломатів, громадян, які мають сезонну роботу в сільськогосподарському секторі, громадян, які будуть виїжджати на навчання до країн ЄС, громадян, які шукають притулку в країнах ЄС”, – пояснив він.

Очільник МОЗ додав, що якщо ситуація з рівнем захворюваності на коронавірус в Україні покращиться, ЄС перегляне своє рішення.

(На відео – з 11:10)