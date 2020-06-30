Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.
Він пояснив, що, згідно з показниками, встановленими в ЄС, в “зелену зону” входять країни, в яких кількість активних хворих знаходиться на рівні 16 і менше на 100 тисяч населення. В Україні цей показник становить вже 57 активних хворих, що зумовлює обмеження поїздок для українців до країн ЄС.
“За індикаторами, показниками, які встановлюються на території Євросоюзу (для в’їзду в ЄС, – ред.) – кількість активних хворих на рівні 16 і менше (на 100 тис. населення, – ред.). Це країни, які знаходяться в “зеленій зоні”, і їхні громадяни можуть спокійно подорожувати в країни ЄС. Якщо говорити про Україну, то у нас цей показник становить вже 57 на 100 тис. населення. Ще два тижні тому цей показник був на рівні 37″, – зазначив міністр.
Степанов наголосив, що в зв’язку з такою ситуацією українцям варто готуватися до обмежень на поїздки в країни ЄС.
“Тобто на сьогодні будуть певні обмеження на поїздки українців до країн Євросоюзу. Вони не будуть стосуватися деяких категорій громадян: дипломатів, громадян, які мають сезонну роботу в сільськогосподарському секторі, громадян, які будуть виїжджати на навчання до країн ЄС, громадян, які шукають притулку в країнах ЄС”, – пояснив він.
Очільник МОЗ додав, що якщо ситуація з рівнем захворюваності на коронавірус в Україні покращиться, ЄС перегляне своє рішення.
(На відео – з 11:10)
- Раніше повідомлялося, що України немає в оновленому списку країн, для яких ЄС рекомендує відкрити кордони з 1 липня. Повний список країн, громадянам яких буде дозволено в’їзд в Європу відповідно до чорнового списку, виглядає наступним чином: Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс, Уругвай, Китай (за умови взаємних кроків).
- В Україні станом на 30 червня підтверджено 44 334 випадки COVID-19, за добу виявили 706 нових випадків.