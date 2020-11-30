Про це він повідомив на брифінгу.
“За рівнем смертності на 1 млн людей під час пандемії COVID-19 ми знаходимося в Європі на 29 місці, у нас цей рівень смертності становить 280 на 1 млн осіб. Наприклад, Польща це 450, Франція — 801, Великобританія — 856. А у нас 280. Це заслуга виключно наших лікарів, медсестер, санітарок”, – сказав міністр.
- Раніше представники Всесвітньої організації охорони здоров’я висловили стурбованість через високу смертність серед пацієнтів з коронавірусом в Європі.
- За минулу добу, 29 листопада, в Україні зареєстрували 9 946 нових випадків захворювання на COVID-19. Захворіли 570 дітей та 360 медпрацівників.