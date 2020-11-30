Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що Україна знаходиться на 29-му місці в Європі за рівнем смертності від коронавірусу COVID-19.

Про це він повідомив на брифінгу.

“За рівнем смертності на 1 млн людей під час пандемії COVID-19 ми знаходимося в Європі на 29 місці, у нас цей рівень смертності становить 280 на 1 млн осіб. Наприклад, Польща це 450, Франція — 801, Великобританія — 856. А у нас 280. Це заслуга виключно наших лікарів, медсестер, санітарок”, – сказав міністр.