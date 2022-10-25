Про це повідомляє пресслужба Мінреінтеграції у Telegram.

“Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула ще 25 своїх героїв”, — зазначили у міністерстві.

Операція проводилась за співпраці Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка та низки силових структур України.

Зазначається, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

У міністерстві нагадували, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247. У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21. Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.