До України вдалося повернути 6-річну дівчинку, яку росіяни викрали та вивезли до Росії. Батьки дитини є захисниками Маріуполя та певний час перебували у російському полоні.

Джерело: омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram.

Родину військових взяли у полон під час повномасштабного вторгнення у Маріуполь.

“6-річна дівчинка повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати”, — написав він.

Коли з російського полону повернули мати Анну-Марію вона звернулася в Офіс омбудсмана. Жінка просила допомогти повернути доньку.

Нині вся родина перебуває в Україні.

Дмитро Лубінець нагадав, що у випадку, якщо у Вас зникла дитина — звертайтеся на гарячу лінію Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 0-800-50-17-20.