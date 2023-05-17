Джерело: омбудсман Дмитро Лубінець у Telegram.
Родину військових взяли у полон під час повномасштабного вторгнення у Маріуполь.
“6-річна дівчинка повернулася до батьків, які тривалий час перебували у російському полоні. Мама і тато дівчинки – військові, які потрапили в полон в рідному місті Маріуполі, захищаючи його від російських військових, що прийшли руйнувати та вбивати”, — написав він.
Коли з російського полону повернули мати Анну-Марію вона звернулася в Офіс омбудсмана. Жінка просила допомогти повернути доньку.
Нині вся родина перебуває в Україні.
Дмитро Лубінець нагадав, що у випадку, якщо у Вас зникла дитина — звертайтеся на гарячу лінію Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини: 0-800-50-17-20.
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