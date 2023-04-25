Росія депортувала українських дітей з тимчасово окупованої Василівки Запорізької області до так званого "табору відпочинку" в Білорусі.

Про це інформує CNN.

За оцінками українського уряду, близько 20 тисяч дітей були незаконно депортовані до Росії, Білорусі або примусово переселені на тимчасово окуповані території України. Офіційні особи також стверджують, що 470 дітей загинули, 949 – отримали поранення, тоді як 406 вважаються зниклими безвісти.

У створеній Росією Василівській так званої “військово-цивільній адміністрації” повідомили, що “програма відпочинку для дітей, звичайно, безплатна і підтримується особисто Лукашенком і Путіним”.

“Перша партія з 43 дітей віком від 8 до 15 років перебуватиме в дитячому оздоровчому таборі з 24 квітня по 10 травня, а наступний візит запланований на 14 травня”, – заявили там.

У звіті дослідження Лабораторії гуманітарних досліджень Єльської школи громадського здоров’я (Yale HRL), детально зазначено про розгалужену мережу з десятків таборів, де українські діти проходили “політичне перевиховання”, включаючи орієнтовану на Росію академічну, культурну та військову освіту.

США вважають переселення дітей частиною зусиль із “придушення української ідентичності”, повідомляє CNN.

Звинувачення у примусовій депортації дітей з України до Росії є основою звинувачень у воєнних злочинах, висунутих проти Путіна та високопосадовиці Марії Львової-Бєлової минулого місяця Міжнародним кримінальним судом.

Раніше українські посадовці називали такі табори частиною зусиль Москви щодо примусової депортації дітей з України.

Зауважимо, у вересні минулого року стало відомо, що окупаційні адміністрації Криму посилили для школярів програму так званого “патріотичного виховання” та початковий військовий вишкіл, а також організували класні години “уроки про важливе”, де розповідають чому РФ напала на Україну та називають “подвигами” злочини російських військовослужбовців.

Також у лютому заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що окупаційні “адміністрації” на тимчасово захоплених територіях України примушують батьків віддавати дітей в “кадети”, аби компенсувати втрати своєї армії.

30 березня Сполучені Штати Америки та 44 інші країни Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) задіяли спеціальний механізм для розслідування порушень прав людини Росією під час повномасштабної війни проти України, зокрема, “щодо примусового переміщення та депортації українських дітей Російською Федерацією”.