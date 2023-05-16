Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.
Втім, ці цифри не остаточні. Зазначається, що наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 459, Харківській — 277, Київській — 128, Херсонській — 97, Запорізькій — 90, Миколаївській — 89, Чернігівській — 70, Дніпропетровській — 70, Луганській — 66.
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