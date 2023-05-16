Станом на ранок 16 травня 481 дитина загинула та понад 974 отримали поранення різного ступеня тяжкості в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

Втім, ці цифри не остаточні. Зазначається, що наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області — 459, Харківській — 277, Київській — 128, Херсонській — 97, Запорізькій — 90, Миколаївській — 89, Чернігівській — 70, Дніпропетровській — 70, Луганській — 66.



Так, 15 травня внаслідок обстрілу ворогом міста Нікополь Дніпропетровської області отримала поранення 13-річна дівчинка.