Про це повідомили на брифінгу.
За словами в. о. голови Держатомрегулювання Олега Корікова, розглядаються варіанти зупинки станції.
“Якщо виникнуть умови, які потребуватимуть зупинки станції, то енергоблок №6 буде зупинено”, — сказав Коріков.
Можливо доведеться вмикати резервні дизельні генератори. Таке відбудеться, якщо Запорізька АЕС не відновить зовнішнє живлення.
“Запаси дизельного пального в умовах війни складно поповнювати”, — зауважив він.
Якщо на ЗАЕС ввімкнуть генератори, то для них на добу необхідно буде використовувати 4 цистерни дизелю. У навколишнє середовище можуть потрапити викиди радіоактивних речовин, якщо трапиться аварія через вичерпання запасів пального.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.
- Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти “створення демілітаризованої зони” навколо Запорізької АЕС від створення “зони ядерної безпеки”.