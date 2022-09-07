Державна інспекція ядерного регулювання розглядає варіанти зупинки ЗАЕС. Енергоблок №6 буде зупинено, якщо для цього буде потреба.

Про це повідомили на брифінгу.

За словами в. о. голови Держатомрегулювання Олега Корікова, розглядаються варіанти зупинки станції.

“Якщо виникнуть умови, які потребуватимуть зупинки станції, то енергоблок №6 буде зупинено”, — сказав Коріков.

Можливо доведеться вмикати резервні дизельні генератори. Таке відбудеться, якщо Запорізька АЕС не відновить зовнішнє живлення.