Про це повідомили на брифінгу.

За словами в. о. голови Держатомрегулювання Олега Корікова, розглядаються варіанти зупинки станції.

“Якщо виникнуть умови, які потребуватимуть зупинки станції, то енергоблок №6 буде зупинено”, — сказав Коріков.

Можливо доведеться вмикати резервні дизельні генератори. Таке відбудеться, якщо Запорізька АЕС не відновить зовнішнє живлення.

“Запаси дизельного пального в умовах війни складно поповнювати”, — зауважив він.

Якщо на ЗАЕС ввімкнуть генератори, то для них на добу необхідно буде використовувати 4 цистерни дизелю. У навколишнє середовище можуть потрапити викиди радіоактивних речовин, якщо трапиться аварія через вичерпання запасів пального.