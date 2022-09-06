Зона ядерної безпеки навколо Запорізької АЕС потрібна «терміново» – глава МАГАТЕ

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі заявив, що необхідно розрізняти "створення демілітаризованої зони" навколо Запорізької АЕС від створення "зони ядерної безпеки".

Про це повідомляє CNN.

За його словами, концепція демілітаризації — це ширша концепція, яка має географічний, оперативний масштаб зовсім іншого характеру.

“Те, про що ми тут говоримо, — це негайне створення зони ядерної безпеки — це означає щось… можливо, більш скромне, ніж повна демілітаризація території, але надзвичайно ефективне для отримання зобов’язань з усіх сторін уникати будь-яких цілей на станції, будь-якого обстрілу території, будь-якого застосування засобів і калібрів артилерії в напрямку станції”, – пояснив Гроссі у коментарі CNN.

Він зауважив, що це може бути крок до повної демілітаризації чи “амбітних речей на кшталт цього”, але – наразі те, що терміново необхідно сьогодні — згода на встановлення захисту … щита по периметру об’єкта.

Створення такого типу зони входить до повноважень МАГАТЕ щодо захисту безпеки станції та працівників, Гроссі сподівається, що зможе “дуже швидко” проконсультуватися та “встановити тимчасовий захід”.

Та резюмував, що “відчайдушно потрібно захистити цю атомну станцію, оскільки її обстрілюють”.

Раніше МАГАТЕ опублікувало звіт за підсумками свого візиту на Запорізьку атомну електростанцію, в якому зазначило, що постійні обстріли загрожують ядерній безпеці.

У звіті зазначили, що обстріли могли вплинути на конструкції, системи та компоненти, пов’язані з безпекою, і могли спричинити значний вплив на безпеку, загибель людей і поранення працівників ЗАЕС. Рафаель Гроссі заявив, що хоча обстріли ще не спричинили ядерної надзвичайної ситуації, вони постійно загрожують ядерній безпеці.