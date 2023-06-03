У контрнаступі, до якого готується українська армія, першою перешкодою, яку потрібно подолати, є не російські окупанти, а захист, який вони вибудували, зокрема заміновані території. Саме розмінуванням і почали займатись українські захисники.

Джерело: The Washington Post

Як і Росія, Україна встановила тисячі мін уздовж лінії фронту і щоб просунутися на окуповану територію, її військам тепер потрібно пройти крізь ці лінії, так, аби залишитись непомітними для росіян.

Це означає, що сапери мають вийти на поля і тихо розмінувати їх.

Роблять це вручну. Вночі.

“У всіх трясуться руки”, — сказав 42-річний командир інженерів 1-ї танкової бригади, якого The Washington Post з міркувань безпеки впізнає лише за позивним “Клімат”.

Він сказав, що подібні роботи з розмінування тривають тижнями, але він відмовився описати точні місця чи методи, використані для знешкодження мін. За його словами, коли шлях розчищено, встановлюються знаки — іноді освітлені, з променями, спрямованими вбік від російських позицій — щоб показати шлях вперед.

Це лише перший крок. Потім йде боротьба з росіянами.

Звідки саме почнеться контрнаступ, знати неможливо. Але спекуляції значною мірою зосереджені на Запорізькій області, тому що це стратегічний рятувальний круг для російської окупації. Якщо Україна просунеться через регіон на південь, вона може перекрити сухопутний міст, що з’єднує окупований Крим із материковою Росією.

Оскільки Кремль намагається зберегти окуповану ним землю в Запоріжжі, російські війська замінували та побудували окопи й інші перешкоди на полях регіону.

Щоб відвоювати територію та витіснити росіян, українцям доведеться пробивати ці укріплення. Для цього потрібна спеціальна підготовка та спорядження, а також ретельна розвідка, щоб знайти вразливе місце — ймовірно, одна з низки причин, чому довгоочікуваний контрнаступ ще не розпочався.

Полковник Управління інженерних військ України Сергій Матвійчук заявив The Washington Post, що Росія створила “масову систему інженерних загороджень”, яка є “серйозною перешкодою для мобільності військ”.

Мета величезного російського фортифікаційного проєкту — уповільнити потенційний наступ і направити будь-які українські сили, які прориваються, у вузьку територію. Це дозволить російським резервам перегрупуватись і дасть артилерії час для удару по атакуючих, потенційно завершивши контрнаступ до того, як він справді почнеться.

Українські інженери та сапери вже працюють, у деяких випадках використовуючи нове обладнання, призначене для пробивання такого роду оборони, включаючи спеціально модифіковані машини на базі знаменитого німецького бойового танка Leopard 2.

Але деякі аналітики кажуть, що хоча західні прихильники Києва зосередилися на ракетах, бронетехніці та боєприпасах, вони не надали належної підтримки для прориву оборони Росії. Матвійчук назвав проблемним те, що в українській армії не вистачає інженерних танків та інших подібних засобів.

За словами українських військових, Росія встановлює міни за схемою: одна лінія протитанкових мін, лінія протипіхотних мін поруч із мінами-пастками, а потім інша лінія протитанкових мін. Для виявлення протитанкових мін можна використовувати безпілотники, кажуть військові, але протипіхотні міни знайти складніше.

Теоретично артилерійський вогонь може підривати міни здалеку. Але артилерійські снаряди обмежені, і українські військові сказали, що неможливо бути впевненим, що всі міни в районі знищені.

Натомість сучасні військові використовують спеціально розроблене обладнання, як-от механізовані засоби розмінування, інженерні танки та лінійні заряди, які є пристроями, які використовують вибухові речовини, підключені до лінії, для очищення визначеної території від мін.

В Україні є власні засоби розмінування, такі як УР-77 “Метеорит”, машина радянської розробки, яка використовує те саме шасі, що й стара гаубиця 2С1.

Західні країни також надіслали кілька сучасних інженерних танків, зокрема поставлені Фінляндією протимінні танки Leopard 2R, які можуть проривати мінні поля.

Але найкращий варіант для цієї роботи — десантна машина М1150 на базі шасі американського танка М1 Abrams — Україні недоступна, зазначив Матвійчук.

Сполучені Штати неодноразово вказували “обладнання для розмінування” у своїй військовій допомозі Україні, не повідомляючи деталей. Трекери зброї з відкритим кодом помітили в країні заряд M58 Mine Clearing Line Charge, також відомий як MICLIC.