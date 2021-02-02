Про це голова Національного банку Кирило Шевченко розповів Reuters.

“Ми очікуємо три транші, по 0,5 мільярда SDR кожен, на загальну суму близько 2,2 мільярда доларів в цьому році, а решту грошей у 2022 році”, – сказав він.

Голова Нацбанку додав, що робота місії триває, і про перші результати стане зрозуміло на цьому тижні.

Reuters зазначає, що коментарі Шевченко є першими офіційними очікуваннями Києва з моменту відновлення переговорів МВФ за кредитами в грудні після того, як програма була зірвана в минулому році через побоювання з приводу темпів реформ.

Очільник НБУ також вперше повідомив агентству, що Уряд планує випустити єврооблігації на суму близько 2,4 мільярда доларів в 2021 році.

Нагадаємо, 2020 року Україна повинна була отримати від Міжнародного валютного фонду (МВФ) два транші по $700 млн. Однак їх перенесено на наступний рік.