Україна оголосила про розірвання дипломатичних відносин з Сирією. Проти неї запроваджують торговельне ембарго, а стосовно сирійських юридичних та фізичних осіб інші економічні санкції.

Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

МЗС засудило рішення Сирійської Арабської Республіки визнати так звані “ЛНР” та “ДНР”. Зазначено, що це рішення є недружнім актом стосовно України, зокрема посяганням на суверенітет та територіальну цілісність. Дії Сирії назвали грубим порушенням законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.

“Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб’єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів в Кремлі”, – йдеться в повідомленні МЗС.

Україна розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії. Дипломатичні стосунки розривають відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.

У МЗС наголосили, що позиція України полягає у максимально жорсткому реагуванні на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність. Рішення розірвати відносини полягає у тому, щоб захищати національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті.