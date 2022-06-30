Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.
МЗС засудило рішення Сирійської Арабської Республіки визнати так звані “ЛНР” та “ДНР”. Зазначено, що це рішення є недружнім актом стосовно України, зокрема посяганням на суверенітет та територіальну цілісність. Дії Сирії назвали грубим порушенням законодавства, Статуту ООН та основоположних норм і принципів міжнародного права.
“Не маємо сумнівів, що сирійський режим намагається надати псевдосуб’єктності російським окупаційним адміністраціям на Донеччині та Луганщині на замовлення своїх кураторів в Кремлі”, – йдеться в повідомленні МЗС.
Україна розпочинає процедуру запровадження торговельного ембарго щодо Сирії. Дипломатичні стосунки розривають відповідно до статті 2 Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року.
У МЗС наголосили, що позиція України полягає у максимально жорсткому реагуванні на будь-які спроби підірвати суверенітет і територіальну цілісність. Рішення розірвати відносини полягає у тому, щоб захищати національні інтереси всіма доступними способами, зокрема і на дипломатичному фронті.
Через злочинний режим Башара Асада проти сирійського народу українська сторона закрила посольство в Дамаску у 2016 році. Вже у 2018 році у Києві закрили посольство Сирії, а захист інтересів українців в Сирії здійснює посольство в Лівані.
- Нагадаємо, у червні РФ провела серію операцій проти американської коаліції в Сирії. Зокрема, завдавши авіаударів по гарнізону Аль-Танф, неподалік кордону Сирії з Йорданією на південному сході, де американці проводять навчання місцевих бійців.
- На початку червня за інформацією посольства України у Лівані, понад 100 тисяч тонн зерна, яке Росія викрала з тимчасово окупованих українських областей, було вивезено до Сирії.