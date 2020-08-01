Ще місяць тому Україна рухалася за "жовто-зеленим" сценарієм щодо прогнозів поширення коронавірусної хвороби, зараз ми перейшли до "жовтого" сценарію.

Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“Коли місяць тому ми вперше презентували наші прогнози, Україна рухалася за “жовто-зеленим” сценарієм. Зараз наша динаміка чітко відображає “жовтий” сценарій, і, на жаль, ми орієнтуємося на 4 тис. летальних випадків і близько 400 тис. випадків інфікування, які можуть бути в нашій країні”, – сказав він.

Ляшко також наголосив, що карантинні заходи наразі є єдиним способом стримування розвитку захворювання.

На відео з 15 хв. 40 сек.