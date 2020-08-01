Про це на брифінгу заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко.
“Коли місяць тому ми вперше презентували наші прогнози, Україна рухалася за “жовто-зеленим” сценарієм. Зараз наша динаміка чітко відображає “жовтий” сценарій, і, на жаль, ми орієнтуємося на 4 тис. летальних випадків і близько 400 тис. випадків інфікування, які можуть бути в нашій країні”, – сказав він.
Ляшко також наголосив, що карантинні заходи наразі є єдиним способом стримування розвитку захворювання.
На відео з 15 хв. 40 сек.
- Раніше у МОЗ розповіли, коли в Україні очікувати найбільшого поширення COVID-19.
- Відсьогодні, 1 серпня, в Україні набули чинності оновлені правила адаптивного карантину.